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TFF'nin Alper Ulusoy kararı belli oldu! Hakemliği tehlikede

TFF'NİN ALPER ULUSOY KARARI BELLİ OLDU! HAKEMLİĞİ TEHLİKEDE

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'u, en az 4 hafta dinlendirilecek. Ulusoy'un sonrasında alt liglerde görev alması bekleniyor.

Tarih : 18 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Tff'nin Alper Ulusoy Kararı Belli Oldu! Hakemliği Tehlikede(9/10)5

Konyaspor ile Beşiktaş arasından oynanan maçta verdiği kararlarla her iki kulübün de tepkisini çeken hakem Alper Ulusoy ile ilgili karar ilerleyen günler verilecek.

ALT LİGLERDE GÖREV ALACAK

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre maçın gözlemcisi Sefer Altuntaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün göndereceği raporda Ulusoy'un yaptığı kritik hataları tek tek yazacak ve genç hakemin maçın kaderini etkileyecek hatalara imza attığını yazacak. Özellikle Anderson Talisca'ya gösterdiği sarı kart ve 90+7'de Caner Erkin'in Volkan Şen'e yaptığı penaltı pozisyonları nedeniyle sert şekilde eleştirilen Ulusoy, sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş maçlarında görev alamayacak. En az 4 hafta dinlendirilmesi beklenen Ulusoy, bu sürecin ardından ise alt liglerde görev alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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