TFF'NİN ALPER ULUSOY KARARI BELLİ OLDU! HAKEMLİĞİ TEHLİKEDE
Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'u, en az 4 hafta dinlendirilecek. Ulusoy'un sonrasında alt liglerde görev alması bekleniyor.
Konyaspor ile Beşiktaş arasından oynanan maçta verdiği kararlarla her iki kulübün de tepkisini çeken hakem Alper Ulusoy ile ilgili karar ilerleyen günler verilecek.
ALT LİGLERDE GÖREV ALACAK
Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre maçın gözlemcisi Sefer Altuntaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün göndereceği raporda Ulusoy'un yaptığı kritik hataları tek tek yazacak ve genç hakemin maçın kaderini etkileyecek hatalara imza attığını yazacak. Özellikle Anderson Talisca'ya gösterdiği sarı kart ve 90+7'de Caner Erkin'in Volkan Şen'e yaptığı penaltı pozisyonları nedeniyle sert şekilde eleştirilen Ulusoy, sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş maçlarında görev alamayacak. En az 4 hafta dinlendirilmesi beklenen Ulusoy, bu sürecin ardından ise alt liglerde görev alacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
- 6 Yaşındaki Zeynep'e Tecavüz Edip Boğan Cani, 4 Kez İdam Edilecek!
- İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
- Kapının Altında Kalan Kadın, Feci Şekilde Can Verdi!
- Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
Bu Haberle İlgili Yorumlar