Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

tff'den video hakem sistemi için kritik hamle

TFF'DEN VİDEO HAKEM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK HAMLE

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, İstanbul'a gelecek ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında Süper Lig hakemlerine bilgi verecek.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:08
Puan Ver : Tff'den Video Hakem Sistemi İçin Kritik Hamle(8/10)7


Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunun davetiyle 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Elleray, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 18 Nisan Salı günü düzenlenecek konferansta, Spor Toto Süper Lig hakemlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında bilgi verecek.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Tff  Den  Video  Hakem  Sistemi  İçin  Kritik  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER