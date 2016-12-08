

TFF Yönetimi, Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği, "2016 Samsun'un Enleri" ödül törenine katılmak için Samsun'a gitti.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, burada yaptığı konuşmada Türk Lirası için önemli adımlar attıklarını söyledi. Demirören, "Amatör futbola ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye'de futbol siyasetten sonra ikinci geliyor. Toplumları bir araya getiren, birbirimizle kaynaşmamızı sağlayan en önemli unsur. Bunun için her sene belli bir bütçeyi buraya ayırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine 10 gün önce federasyon olarak döviz hesabımızı kapattık, hepsini TL'ye çevirdik" dedi.















kaynak:sabah