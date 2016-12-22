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tff'den saygı duruşu kararı

TFF'DEN SAYGI DURUŞU KARARI

TFF resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Tarih : 22 Aralık 2016, 11:11
Puan Ver : Tff'den Saygı Duruşu Kararı(10/10)10


Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol maçlarında saygı duruşu yapılacağını duyurdu.



TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:




  • "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.


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  • Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."



 



kaynak:yenişafak



 








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