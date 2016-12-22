TFF'DEN SAYGI DURUŞU KARARI
TFF resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol maçlarında saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.
Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
kaynak:yenişafak
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