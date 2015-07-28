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tff'den kulüplere 150 milyon lira

TFF'DEN KULÜPLERE 150 MİLYON LİRA

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş Digiturk'ün 200 milyon liralık ödemeyi zamanında yapamaması üzerine kolları sıvadı.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:49
Puan Ver : Tff'den Kulüplere 150 Milyon Lira(8/10)9


Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş Digiturk'ün 200 milyon liralık ödemeyi zamanında yapamaması üzerine kolları sıvadı. Kendi kasasından 150 milyon liralık ödeme gerçekleştiren TFF, kulüplere rahat bir nefes aldırdı.



Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün kulüplere 200 milyon liralık ödemeyi yapamaması krize yol açtı.



Digiturk'ten gelecek kaynağı düşünerek transfer planlaması yapan Süper Lig kulüpleri ödemenin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine zor durumda kaldı. Digiturk'ün satışı nedeniyle ödemelerin gecikmesi Süper Lig kulüplerinin transfer planlarını adeta alt üst etti.








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