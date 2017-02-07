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tff'den flaş van persie kararı!

TFF'DEN FLAŞ VAN PERSİE KARARI!

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Robin van Persie konusunda noktayı koydu.

Tarih : 07 Şubat 2017, 12:17
Puan Ver : Tff'den Flaş Van Persie Kararı!(8/10)8


Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.



Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı.



Talimatların "Ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.



 



kaynak:sabah








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