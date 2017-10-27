TFF'DEN DEVRİM GİBİ KARAR! CANER OLAYINDAN SONRA KURALLAR DEĞİŞTİ
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek, yayıncı kuruluş görüntülerininde delil sayılacağına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, Futbol Disiplin Talimatı'nda(FDT) değişikliğe gidildiği duyuruldu.
ARTIK TV GÖRÜNTÜLERİ DELİL SAYILACAK
FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir." ifadeleri yer aldı.
CANER ERKİN OLAYINDA ÇOK TARTIŞILMIŞTI
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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