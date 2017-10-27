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TFF'den devrim gibi karar! Caner olayından sonra kurallar değişti

TFF'DEN DEVRİM GİBİ KARAR! CANER OLAYINDAN SONRA KURALLAR DEĞİŞTİ

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek, yayıncı kuruluş görüntülerininde delil sayılacağına karar verdi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Tff'den Devrim Gibi Karar! Caner Olayından Sonra Kurallar Değişti(7/10)3

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, Futbol Disiplin Talimatı'nda(FDT) değişikliğe gidildiği duyuruldu.

ARTIK TV GÖRÜNTÜLERİ DELİL SAYILACAK

FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir." ifadeleri yer aldı.

CANER ERKİN OLAYINDA ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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