TFF'den yapılan açıklama şöyle:







"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28 Ocak 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehirspor-Amed Sportif Falliyetler karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezası kamuoyunda tartışmalara ve bilgi kirliliğine neden olmuştur.







Amed Sportif Faaliyetler kulübüne Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesindeki Ayrımcılık-ideolojik propaganda yasağını ihlali nedeniyle aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca ve ihlalin bu sezonda 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle tekerrür hali dikkate alınarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir.







CEZAYA NEDEN OLAN SLOGANLAR AÇIKLANDI



Söz konusu disiplin cezası, "Barikat burada dimdik ayakta..., Her yer Sur her yer direniş, her yer Cizre, her yer direniş..., Çocuklar ölmesin maça gelsin..." sloganları nedeniyle verilmiştir ve cezaya neden olan olaylar Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında gerçekleştiği için Futbol Disiplin Talimatı'nın 99/4 maddesi gereği yine Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında uygulanacaktır.