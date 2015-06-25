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tff'de yeni dönem! futbola uefa modeli geliyor

TFF'DE YENİ DÖNEM! FUTBOLA UEFA MODELİ GELİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu yapısında önemli bir değişiklik yapıldı. TFF'de 2 olan başkanvekilliği sayısı, tıpkı UEFA'da olduğu gibi 4'e çıkarıldı.

Tarih : 25 Haziran 2015, 17:19
Puan Ver : Tff'de Yeni Dönem! Futbola Uefa Modeli Geliyor(8/10)10


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu yapısında önemli bir değişiklik yapıldı. TFF'de 2 olan başkanvekilliği sayısı, tıpkı UEFA'da olduğu gibi 4'e çıkarıldı.








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