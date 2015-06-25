TFF'DE YENİ DÖNEM! FUTBOLA UEFA MODELİ GELİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu yapısında önemli bir değişiklik yapıldı. TFF'de 2 olan başkanvekilliği sayısı, tıpkı UEFA'da olduğu gibi 4'e çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu yapısında önemli bir değişiklik yapıldı. TFF'de 2 olan başkanvekilliği sayısı, tıpkı UEFA'da olduğu gibi 4'e çıkarıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar