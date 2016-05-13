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tff, uefa ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpleri açıkladı

TFF, UEFA VE ULUSAL KULÜP LİSANSI ALAN KULÜPLERİ AÇIKLADI

Yapılan incelemeler sonucunda 17 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Akhisar Belediye Gençlik ve Spor...

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:09
Puan Ver : Tff, Uefa Ve Ulusal Kulüp Lisansı Alan Kulüpleri Açıkladı(8/10)7


Yapılan incelemeler sonucunda 17 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Beşiktaş A.Ş., Bursaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Osmanlıspor Futbol Kulübü, Sivasspor ve Torku Konyaspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.



Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 55 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; PTT 1 . Lig'den Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Göztepe A.Ş., Spor Toto 2. Lig'den Fatih Karagümrük A.Ş., Fethiyespor, İnegölspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.








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