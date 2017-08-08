Türkiye Kupası Statüsü yayınlandı. Grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa, eleme sistemi ile oynanacak.

HEPSİ ELEME OLDU

Yapılan açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı;

"Kupa, eleme ve final aşamalarından oluşur.

A - ELEME AŞAMASI

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakaları

e) Son 16 turu müsabakaları

B - FİNAL AŞAMASI

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakası"

Kaynak: haberinburada