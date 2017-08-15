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TFF, Trabzonspor'u Saha Olayları Nedeniyle PFDK'ya Sevk Etti

TFF, TRABZONSPOR'U SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK ETTİ

TFF, Trabzonspor'u, ligde oynadıkları oynadıkları Atiker Konyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Tff, Trabzonspor'u Saha Olayları Nedeniyle Pfdk'ya Sevk Etti(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

YAŞANAN SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'LIK OLDU

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulüp, PFDK'ya gönderildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da bu maçla ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Osmanlısporlu oyuncu Tonia Tisdell'i de takımının Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ya gönderdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Adanaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Altınordu kulüpleriyle Elazığsporlu oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş da PFDK'ya sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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