Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in 2 maçlık cezasını bire indirdi.

CEZASI BİR MAÇA İNDİRİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği müsabakasında "rakibine karşı ciddi faulü" sonrası kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi karşılaşmadan men edilen Babel'in cezasının bire indirildiği bildirildi.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyemeyen Babel, 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayabilecek.

Kaynak: haberinburada