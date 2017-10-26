TFF TAHKİM KURULU, BEŞİKTAŞLI RYAN BABEL'İN 2 MAÇLIK CEZASINI 1 MAÇA İNDİRDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasını 1 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in 2 maçlık cezasını bire indirdi.
CEZASI BİR MAÇA İNDİRİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği müsabakasında "rakibine karşı ciddi faulü" sonrası kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi karşılaşmadan men edilen Babel'in cezasının bire indirildiği bildirildi.
ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyemeyen Babel, 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayabilecek.
Kaynak: haberinburada
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