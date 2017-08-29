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TFF, SÜPER LİG'İN İKİ DEVİNİ PFDK'YA SEVK ETTİ


TFF, Süper Lig'in iki devini PFDK'ya sevk etti
Tarih : 29 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Tff, Süper Lig'in İki Devini Pfdk'ya Sevk Etti(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR PFDK'LIK OLDU

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Gençlerbirliği'nde forma giyen Tokelo Anthony Rantie, Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar ve Kayserispor Kulübü görevlisi Mehmet Karakuş'un da kurula sevk edilenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Bu arada, TFF 1. Lig'den Samsunspor ve Gaziantepspor kulüpleri ile MKE Ankaragücü'nün Nijeryalı oyuncusu Olanrewaju Muhammed Kehinde de PFDK'ye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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