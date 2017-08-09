TFF, STATÜYÜ DEĞİŞTİRDİ: ARTIK MÜSABAKA LİSTESİ 21 KİŞİ OLABİLECEK
TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gitti. Buna göre artık takımlar, müsabaka listelerine 18 ile 21 futbolcu alabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig statüsünde beklenen değişikliği açıkladı. Buna göre artık takımlar, müsabaka listelerine 18 ile 21 futbolcu alabilecek.
Federasyon, Kulüpler Birliği'nin 28 Temmuz'da duyurduğu müsabaka listesi değişiklik talebini hayata geçirdi.
21 OYUNCU LİSTEYE YAZILABİLECEK
2017-18 Süper Lig statüsünde müsabaka isim listesi 18'den başlayarak 21 kişiye kadar yazılabilecek. Müsabaka listesi 18 kişi olursa biri kaleci, en az 7 futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması gerekecek. Liste 19 kişiden oluşursa uygunluk aranan futbolcu sayısı 8'e, liste 20 veya 21 olursa da 9'a çıkacak.
Kulüplerin istediği maç öncesi ve devre aralarında zeminin sulanması hakkındaki değişiklikle ısınan oyuncu sayısının 5'e çıkarılması değişiklikleri de talimatlara eklendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar