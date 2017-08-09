TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gitti. Buna göre artık takımlar, müsabaka listelerine 18 ile 21 futbolcu alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig statüsünde beklenen değişikliği açıkladı. Buna göre artık takımlar, müsabaka listelerine 18 ile 21 futbolcu alabilecek.

Federasyon, Kulüpler Birliği'nin 28 Temmuz'da duyurduğu müsabaka listesi değişiklik talebini hayata geçirdi.

21 OYUNCU LİSTEYE YAZILABİLECEK

2017-18 Süper Lig statüsünde müsabaka isim listesi 18'den başlayarak 21 kişiye kadar yazılabilecek. Müsabaka listesi 18 kişi olursa biri kaleci, en az 7 futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması gerekecek. Liste 19 kişiden oluşursa uygunluk aranan futbolcu sayısı 8'e, liste 20 veya 21 olursa da 9'a çıkacak.

Kulüplerin istediği maç öncesi ve devre aralarında zeminin sulanması hakkındaki değişiklikle ısınan oyuncu sayısının 5'e çıkarılması değişiklikleri de talimatlara eklendi.

Kaynak: haberinburada