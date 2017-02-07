Anne Adayları Çok Dikkatli Olun!
Tff Resmen Duyurdu! Olaylı Derbide İlk Karar
Sarkozy, Mahkemeye Sevk Edildi
Chp'li Türkmen'e Bir Şok Daha!
İş Adamlarından Erdoğan'ın Çağrısına Tam Destek!
Trump İle Erdoğan Telefonda Görüşecek
Afyonkarahisar Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu
Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü
Poşet Dolusu Para Buldu, Sahibini Ararken...
Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar
Kayserispor'dan Fb'ye: Nerede Kalmıştık
Gargara Kullananlara Kötü Haber!
Emekli Promosyonları Ne Zaman Yatırılacak?
Yeni Kimlik Kartını Kaybedenler O Ücreti Ödeyecek!
Aym Chp'nin Başvurusunu Reddetti
İdlib'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Öldü
Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum
Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Ambulansla Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

tff resmen duyurdu! olaylı derbide ilk karar

TFF RESMEN DUYURDU! OLAYLI DERBİDE İLK KARAR

Derbide yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan yönetici Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Dusko Tosic, Fenerbahçe'den ise futbolcu Robin van Persie Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler oldular.

Tarih : 07 Şubat 2017, 17:27
Puan Ver : Tff Resmen Duyurdu! Olaylı Derbide İlk Karar(6/10)7


Derbide yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan yönetici Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Dusko Tosic, Fenerbahçe'den ise futbolcu Robin van Persie Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler oldular.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tff  Resmen  Duyurdu  Olaylı  Derbide  İlk  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER