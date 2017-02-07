TFF RESMEN DUYURDU! OLAYLI DERBİDE İLK KARAR
Derbide yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan yönetici Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Dusko Tosic, Fenerbahçe'den ise futbolcu Robin van Persie Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler oldular.
Derbide yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan yönetici Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Dusko Tosic, Fenerbahçe'den ise futbolcu Robin van Persie Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler oldular.
kaynak:haberler
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