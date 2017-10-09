TFF PİŞMAN OLDU: LUCESCU'YU NİYE GETİRDİK
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Dünya Kupası Elemelerinde alınan sonuçlar ve Lucescu'nun açıklamaları nedeniyle Rumen teknik adamı göreve getirdiklerine pişman oldu.
2018 Dünya Kupası'na İzlanda hezimeti ile birlikte havlu atan milli takımda teknik direktör Mircea Lucescu, Finlandiya maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük, bu toplantıda sarf edilen sözleri değerlendirdi.
İşte o değerlendirme;
2018 Dünya Kupası'na İzlanda hezimeti ile birlikte havlu atan milli takımda teknik direktör Mircea Lucescu, Finlandiya maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında kullandığı ifadekerle dikkat çekti.Lucescu tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Şu anki başarısız tabloyu bir anlamda yabancı kuralına bağladı. Bu açıklamalar sonrasında Lucescu'yu anlamak çok güç, Türk futbolundaki aynı yapısal sorunlar 2 ay önce de vardı ve Fatih Terim bu yapısal sorunlardan şikayet etmiyordu. Nitekim milli takımı yönetmeye çalışıyordu.
FUTBOLCU GAFI… BEŞİKTAŞ'TAN ÇAĞIRMIŞTI
Adeta Lucescu bizimle dalga geçen bir tutum sergiliyor. Basın toplantısında dikkat çektiği bir ifade vardı. Türk futbolcuların kulüplerinde yabancı sistemi nedeniyle forma giyemediğini ve A milli takıma 3 oyuncu çağırabileceği bir kulüp söylenmesini istedi. Lucescu'nun burada espri yaptığını düşünmek istiyoruz. İzlanda maçında görev verdiği Caner Erkin, Oğuzhan ve Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? 3'ü de Beşiktaş'ta ve milli takımda banko forma giyen oyuncular. Kendisi zaten bu 3 oyuncuya yer veriyor. Gerçekten Lucescu dalga geçiyor demekten başka bir ifade kullanamıyoruz.
Şu anki başarısız tabloyu kendi üzerine almak varken, tamamıyla Türk futbolundaki yabancı sınırlaması bahanesine sığındı.
İZLANDA'NIN HEPSİ LEJYONER
Dünya Kupası eleme gruplarında Eskişehir'de 2-0 yenilip Dünya Kupası'na gitme hayallerimizi bitiren İzlanda Milli takımında forma giyen futbolcuların hiçbiri kendi liglerinde top oynamıyor. İşte İzlanda milli takımı futbolcular ve oynadığı kulüpler…
Halldorsson ➨RandersSaevarsson ➨HammarbySigurdsson ➨FulhamArnason ➨AberdeenMagnusson ➨BristolGudmundsson➨ BurnleyBjarnason ➨A. VillaSigurdsson ➨EvertonGunnarsson ➨CardiffFinnbogason ➨AugsburgBodvarsson ➨Reading
Aynı şekilde B Grubu'nda 9'da 9 yapıp liderlik koltuğunda oturan İsviçre ile E Grubu'nda Rusya'ya katılmayı garantileyen Polonya'nın da kendi liginde forma giyen oyuncu sayısı yok denecek kadar az.
SERDAR AZİZ YİNE YOK
Serdar Aziz arka adalesindeki çekme sebebiyle takımdan ayrı düz koşu yapıyor ve Finlandiya maçında görev alması beklenmiyor. İzlanda maçındaki skor ve dünya kupasına havlu atmamızın ardından özellikle milli takımda gençleştirme operasyonu başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Şelçuk İnan gibi isimlerin yerine daha genç futbolculara şans verilecek, genç bir jenerasyonun üzerinde durulacak.
TFF BİN PİŞMAN
Lucescu bu jenerasyonu yönetecek ama bu jenerasyonun başında Rumen teknik adam olacak mı büyük bir soru işareti var. İzlanda maçı sonrasında konuştuğumuz TFF yöneticileri Lucescu'yu göreve getirdikleri için bin pişmanlar. Bunu şimdilik deklare etmekten kaçınıyorlar. Zaten Ruman teknik adamın sergilemiş olduğu tutarsız tavırları, taktiksel hamleleri gibi TFF tarafından yeterli görülmüyor.
Kaynak: haberinburada
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