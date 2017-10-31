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TFF, Olcay Şahan, Feghouli ve N'Diaye'yi PFDK'ya Sevk Etti

TFF, OLCAY ŞAHAN, FEGHOULİ VE N'DİAYE'Yİ PFDK'YA SEVK ETTİ

TFF, Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan ise Feghouli ve N'Diaye'yi PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 31 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Tff, Olcay Şahan, Feghouli Ve N'diaye'yi Pfdk'ya Sevk Etti(9/10)5

TFF, bu hafta Süper Ligde oynanan karşılaşmalarda PFDK'ya sevk edilecekleri açıkladı. İşte TFF'den yapılan açıklama:

OLCAY ŞAHAN KURAL DIŞI HAREKET NEDENİYLE PFDK'DA

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLCAY ŞAHAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FEGHOULI VE N'DIAYE DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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