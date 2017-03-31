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tff, menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu

TFF, MENAJERLERE YAPILAN ÖDEMELERİ DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonunun, 2016-2017 sezonu şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerle ilgili açıklamasında, bildirimde bulunan 11 Süper Lig kulübünün harcaması yer aldı.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:16
Puan Ver : Tff, Menajerlere Yapılan Ödemeleri Duyurdu(8/10)7


 Fenerbahçe menajerlere 1 milyon 568 bin avro ödeme yaparken, açıklanan listede Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor yer almadı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.



TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.



Spor Toto Süper Lig'den 11, TFF 1. Lig'den 5, Spor Toto 2. Lig'den 1 ve Spor Toto 3. Lig'den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 520 avro ile başı çekti.



 



kaynak:sabah








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