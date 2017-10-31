TFF, KÜFÜRLERİ KAMERAYA YANSIYAN MUSLERA, VALBUENA VE EMRE'Yİ PFDK'YA SEVK ETMEDİ
TFF, küfürleri kameraya yansıyan, Muslera, Valbuena ve Emre Belözoğlu'nu PFDK'ya sevk etmedi. Geçen hafta aynı sebebten PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Caner Erkin, 6 maç ceza almıştı.
Geçen hafta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a küfür etme anı ve golden sonra Kalkavan'a yönelik hareketleri kameralara yansıyan Caner Erkin'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçlık ceza verilmesi, büyük tartışmalara yol açtı.
Bu olayın ardından Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne (FDT) bu konuyla ilgili ek madde bile eklenmiş ve "Yayıncı kuruluş görüntüleri de delil sayılabilecek" denmişti.
MUSLERA, VALBUENA VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN KÜFÜRLERİ KAMERAYA TAKILDI
Bu tartışmalar sonrası, bu hafta sonu oynanan maçlarda gözler futbolcuların daha da dikkatli bir şekilde üstündeydi. Fernando Muslera'nın Trabzonspor maçı hakemi Halis Özkahya'ya küfür ettiği anın, Mathieu Valbuena'nın Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya küfür ettiği anın ve Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belözoğlu'nun Teleset Mobilya Akhisarspor maçında rakip oyuncuya küfür ettiği anın görüntüleri kameralara yansıdı.
HİÇBİRİ PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ
Bu olayların ardından gözler PFDK'ya çevrilirken, Caner Erkin olayının tersine disiplin ve hukuk kurulundan bu yönde bir sevk çıkmadı. Bu oyuncuların PFDK'ya sevk edilmemesinin sebebi, futbolcuların bu eylemlerin hedefinin, "belli bir kişi" olmaması.
TFF'NİN BU KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Bu konu futbol kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam edeceğe benziyor. TFF'nin bu yönde bir adım daha atarak, yakın dönemde talimatı gözden geçirip, düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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