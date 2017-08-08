Ve TFF Hukuk Müşavirliği gündemi meşgul eden Süper Kupa maçının dosyalarını inceleyerek sevk işlemlerini tamamladı. Hakem ve temsilci raporlarını inceleyen TFF Hukuk Müyavirliği, hem Atiker Konyaspor'u, hem de Beşiktaş'ı saha olayları ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk etti.

KONYA'YA 3-4 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Konyaspor'un dosyasının ağır olması dikkat çekerken, Beşiktaş'ın da ağır para cezası veya bir maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi. Şampiyon olarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Konyaspor'a ise saha olaylarından dolayı 3-4 maç seyircisiz oynama cezası gelebileceği belirtildi.

FİKRET ORMAN DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan Süper Kupa maçıyla ilgili kulüplerine TFF'den herhangi bir ceza gelmesini beklemediklerini, ceza gelmesi halinde Türkiye'yi ayağa kaldıracağını açıklayan Fikret Orman da TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi. Orman'ın "Beşiktaş'a ceza veremezler, verirlerse olay olur dünyayı ayağa kaldırırım" sözlerini tehdit olarak gören TFF, Orman'ı ceza kuruluna sevk etti.

Kaynak: haberinburada