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TFF, hezimetin içindeki tek güzellik olan 12. Adama teşekkür etti

TFF, HEZİMETİN İÇİNDEKİ TEK GÜZELLİK OLAN 12. ADAMA TEŞEKKÜR ETTİ

TFF, Milli Takımın İzlanda'ya 3-0 kaybettiği maça gelen Eskişehirli taraftarlara yayınladığı mesajla teşekkür etti.

Tarih : 07 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti(10/10)6

TFF, Eskişehir'de Milli Takım'ı destekleyen taraftara teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"35 BİN FUTBOLSEVERE TEŞEKKÜR EDERİZ"

"A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda oynadığı ve 3-0 kaybettiği İzlanda maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nu dolduran ve yenilgiye rağmen maçın başından sonuna kadar Ay-Yıldızlılara destek olan 35 bin futbolsevere teşekkür ederiz.

"ESKİŞEHİR, MÜKEMMEL BİR EV SAHİBİ ŞEHİR"

Önceki maçlarda olduğu gibi yine mükemmel bir ev sahipliği yapan Eskişehir şehri ve halkı; her sonuçta A Milli Takımımızın yanında yer alarak Milli Takım taraftarlığının en güzel ve en coşkulu örneklerinden birisini sergileyip takdir edilecek bir tabloya imzasını attı.

ESKİŞEHİRSPOR'A DA TEŞEKKÜR

Bu nedenle Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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