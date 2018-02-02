TFF, GALATASARAY'I PFDK'YA SEVK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
SAHA OLAYLARI NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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