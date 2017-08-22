TFF, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'U PFDK'YA SEVK ETTİ
TFF, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, Süper Lig'in 2. haftasında oynadıkları maçlarda yaşanan saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
İşte TFF'nin açıklaması;
FENERBAHÇE 3 KONUDAN PFDK'LIK OLDU
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/11. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR TALİMATLARA UYMADI
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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