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TFF Eski Yöneticisi Aşçıoğlu: Yıldırım Demirören'in Arkadaşı, Arda Turan'a Yumruk Attı

TFF ESKİ YÖNETİCİSİ AŞÇIOĞLU: YILDIRIM DEMİRÖREN'İN ARKADAŞI, ARDA TURAN'A YUMRUK ATTI

TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu, "Yıldırım Demirören'in yakın dostu Kerem Bey, otelde Arda Turan'a yumruk attı. Demirören Kerem Bey'i uçağa aldı ancak Arda, Bilal Meşe'ye patladı." dedi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Tff Eski Yöneticisi Aşçıoğlu: Yıldırım Demirören'in Arkadaşı, Arda Turan'a Yumruk Attı(5/10)1

TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu Fanatik'e İstanbul'daki evinde verdiği özel röportajda futbolumuzda yaşanan bir büyük skandalı anlattı.

Aşçıoğlu, A Milli Takım'ın Katar ile oynadığı hazırlık maçı için kampta bulunduğu esnada TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yakın dostu Kerem Bey'in, Arda Turan'a yumruk attığını ileri sürdü.

Yaşar Aşçıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"KEREM BEY'İN PİYANGOSU BİLAL MEŞE'YE ÇIKTI"

"Bu işin ilk kıvılcımı Katar'da yandı. Yıldırım Demirören'in misafiri vardı. Kerem Bey diye. Katar'da gidiyor Arda Turan'la yumruk yumruğa giriyorlar otelde. Dönüşte de Kerem Bey 'Ben galiba ayıp ettim' diyor. Yaptığından da pişman. 'Kafileyle gelmeyeceğim' diyor. Ancak Yıldırım Demirören, yakın dostu iyi bir şey yapmış gibi Kerem Bey'i gidip getiriyor kafileye. Arda'nın ilk kıvılcımı burada oldu. Ancak piyango Bilal abiye (Meşe) çıktı.

"YILDIRIM DEMİRÖREN'İN GİTMESİ LAZIM"

Ben Türk futbolunun doğru yönetilmesi için sizin aracılığınızla sesleniyorum. Yıldırım Demirören'in istifasının acilen istenmesi gerekiyor. 50 milyon insanın sosyalleştiği, güzellikler yaşadığı bir spor alanını doğru yönetmeyen bir kişiyi hala tutmanın bir anlamı yok. Görev onlara düşmüyorsa devreye Sayın Cumhurbaşkanımız girmelidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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