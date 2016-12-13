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tff, emniyet'e 3 milyon lira bağışta bulunacak!

TFF, EMNİYET'E 3 MİLYON LİRA BAĞIŞTA BULUNACAK!

TFF, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Tff, Emniyet'e 3 Milyon Lira Bağışta Bulunacak!(10/10)9


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emniyet Genel Müdürlüğüne bağış yapılacağını duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldığı belirtildi.



Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan terör saldırısının ardından böyle bir bağışta bulunulmasına karar verildiği aktarılarak, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, meydana gelen terör saldırısı bir kez daha kınanarak, başsağlığı dileklerinde bulunuldu.



 



kaynak:sabah








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