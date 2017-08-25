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TFF, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARI, PASSOLİG KARTLARI OLMADIĞI İÇİN SAHAYA ÇIKARMADI


TFF, Down Sendromlu Çocukları, Passolig Kartları Olmadığı İçin Sahaya Çıkarmadı
Tarih : 25 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Tff, Down Sendromlu Çocukları, Passolig Kartları Olmadığı İçin Sahaya Çıkarmadı(9/10)5

Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasından önce skandal bir iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR PASSOLİG YOK DİYE ÇIKARILMADI

Fanatik'ten Metin Karabaş imzası taşıyan habere göre TFF, Galatasaray'ın karşılaşmaya down sendromlu çocuklarla çıkmak için yaptığı başvuruyu reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, 7 yaş ve üzeri olan bütün çocukların "passolig" sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak Galatasaray'ın bu özel ricasını reddetti.

Kulüp, TFF'ye seremoniye çıkmak istedikleri çocukların özel çocuklar olduğunu belirten bir mail daha atsa da federasyon cephesinden ikinci kez olumsuz yanıt aldı. Bu olay sonrasında ise sosyal medyada TFF'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

(Fanatik / Metin Karabaş)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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