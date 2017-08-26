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TFF, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARI MAÇA ALMAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI


TFF, Down Sendromlu Çocukları Maça Almamasına İlişkin Açıklama Yaptı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Tff, Down Sendromlu Çocukları Maça Almamasına İlişkin Açıklama Yaptı(5/10)1

Galatasaray'ın Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig karşılaşmasında sarı-kırmızılıların davetlisi olan down sendromlu çocuklar ve aileleri, Passolig'leri olmadığı gerekçesiyle maça alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"MAÇA AZ SÜRE KALDIĞI İÇİN GİRİŞ YAPILAMADI"

"Dün oynanan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklarımızın maça girişleri ile ilgili yaşanan sorun hakkında Yönetim Kurulumuzun haberdar olmasının hemen ardından Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır.

"A MİLLİ TAKIM'A GİTTİLER"

Ayrıca bu sabah Avrasya Özel Çocuklar Derneği ile görüşülerek eğitim gören çocuklarımız Riva'daki A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir'de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edilmişlerdir. Buna göre; Ay-Yıldızlı takımın 29 Ağustos Salı günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.45'te yapacağı antrenmanın özel konukları olacak çocuklarımız, 5 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuğu olarak tribünden izleyebileceklerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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