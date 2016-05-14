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tff, doping kurulunu görevden aldı!

TFF, DOPİNG KURULUNU GÖREVDEN ALDI!

Dün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek doping testi için numune alan TFF Doping Kurulu, müsabaka dışı doping kontrolü nedeniyle görevden alındı.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:31
Puan Ver : Tff, Doping Kurulunu Görevden Aldı!(8/10)5


Dün flaş bir gelişme yaşanmış ve TFF Doping Kurulu, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı futbolculardan Mario Gomez, Atiba, Sosa, Oğuzhan Özyakup, Andreas Beck ve İsmail Köybaşı'dan doping testi için numune almıştı.



Bunun üzerine böyle bir uygulamanın oluşuna sinirlenen teknik direktör Şenol Güneş, yetkililere tepki göstermişti. Bugün, TFF Doping Kurulu yetkilileri lav edildi.








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