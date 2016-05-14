

Dün flaş bir gelişme yaşanmış ve TFF Doping Kurulu, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı futbolculardan Mario Gomez, Atiba, Sosa, Oğuzhan Özyakup, Andreas Beck ve İsmail Köybaşı'dan doping testi için numune almıştı.







Bunun üzerine böyle bir uygulamanın oluşuna sinirlenen teknik direktör Şenol Güneş, yetkililere tepki göstermişti. Bugün, TFF Doping Kurulu yetkilileri lav edildi.