TFF: BEŞİKTAŞ'IN VE ŞENOL GÜNEŞ'İN ALDIĞI KARARI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı. Demirören, Güneş'e önce 4 maçlık sonra da 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.
Şenol Güneş ise kendisiyle ilgili kararı verecek olanın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunun altını çizdi. Demirören'in görüştüğü Orman ise tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i bırakmayacaklarını söyledi. Görüşmenin ardından önce Beşiktaş Kulübü daha sonra TFF resmi sitelerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur.
Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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