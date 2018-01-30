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TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor Pfdk'ya Sevk Etti

TFF, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PFDK'YA SEVK ETTİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü "çirkin ve kötü tezahüratı", Trabzonspor da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Tarih : 30 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Tff, Beşiktaş Ve Trabzonspor Pfdk'ya Sevk Etti(5/10)1

Beşiktaş Kulübü "çirkin ve kötü tezahüratı", Trabzonspor da "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

BEŞİKTAŞ:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR:

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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