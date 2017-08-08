TFF, Beşiktaş'ı saha olayları, Konyaspor'u ise saha olayları ve çirkin tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

TFF, Samsun'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçının ardından iki takımı da PFDK'ya sevk etti.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'LIK OLDU

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KONYASPOR ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT + SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'LIK OLDU

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada