TFF, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE RYAN BABEL'İ PFDK'YA SEVK ETTİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin tezahürat, Galatasaray'ı saha olayları, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'i ise kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
TFF, Spor Toto Süper Lig ve alt liglerde oynanan karşılaşmaların ardından PFDK'ya sevk edilen kulüpleri açıkladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", Galatasaray ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;
BEŞİKTAŞ, ÇİRKİN TEZAHÜRAT NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BABEL GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN GUNO BABEL'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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