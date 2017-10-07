TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenilmesinin ardında gözlerin çevrildiği TFF Başkanı Yıldırım Demirören, istifa etmeye hazırlanıyor.
Milli Takımın Dünya Kupası'na veda ettiği İzlanda hezimetinin ardındani maçı statta izleyen Başbakan Binali Yıldırım ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı.
DEMİRÖREN İSTİFA EDEBİLİR
DHA'nın haberine göre yenilgideki payı tartışılan Yıldırım Demirören, maçın ardından istifaya kararı aldı. Demirören'in bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.
TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.
Kaynak: haberinburada
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