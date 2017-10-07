Milli Takımın Dünya Kupası'na veda ettiği İzlanda hezimetinin ardındani maçı statta izleyen Başbakan Binali Yıldırım ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı.

DEMİRÖREN İSTİFA EDEBİLİR

DHA'nın haberine göre yenilgideki payı tartışılan Yıldırım Demirören, maçın ardından istifaya kararı aldı. Demirören'in bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.

Kaynak: haberinburada