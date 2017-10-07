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TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa sinyali verdi

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFA SİNYALİ VERDİ

Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenilmesinin ardında gözlerin çevrildiği TFF Başkanı Yıldırım Demirören, istifa etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 07 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi(9/10)5

Milli Takımın Dünya Kupası'na veda ettiği İzlanda hezimetinin ardındani maçı statta izleyen Başbakan Binali Yıldırım ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı.

DEMİRÖREN İSTİFA EDEBİLİR

DHA'nın haberine göre yenilgideki payı tartışılan Yıldırım Demirören, maçın ardından istifaya kararı aldı. Demirören'in bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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