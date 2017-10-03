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TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Dünya Kupasına Katılacağımıza İnanıyorum

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN: DÜNYA KUPASINA KATILACAĞIMIZA İNANIYORUM

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli Takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını geçip Dünya Kupasına katılacağına yürekten inanıyoruz" dedi

Tarih : 03 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Tff Başkanı Yıldırım Demirören: Dünya Kupasına Katılacağımıza İnanıyorum(5/10)1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli Takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

"MİLLİ TAKIMIN DÜNYA KUPASINA KATILACAĞINA İNANIYORUZ"

TFF Başkanı Demirören, "Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize dünya kupasına giden yolda gönülden başarı diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Dev markalarla sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Avrupa federasyonları tarafından gıpta ile izleniyoruz" diye konuştu.

"RİVA TESİSLERİMİZ ÖRNEK ALINIYOR"

İsveç gibi ülkelerden başkanların TFF'nin tesislerini gezip, Riva'yı kendi yapacakları tesise örnek aldığını anlatan Demirören, "Güven istikrarının sembolü yönetime sahibiz. Bu güven ve istikrar sayesinde UEFA 2019 Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye'ye verdi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak organizasyon gücümüzün zirvesindeyiz. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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