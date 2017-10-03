TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN: DÜNYA KUPASINA KATILACAĞIMIZA İNANIYORUM
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli Takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını geçip Dünya Kupasına katılacağına yürekten inanıyoruz" dedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli Takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz" dedi.
"MİLLİ TAKIMIN DÜNYA KUPASINA KATILACAĞINA İNANIYORUZ"
TFF Başkanı Demirören, "Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize dünya kupasına giden yolda gönülden başarı diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Dev markalarla sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Avrupa federasyonları tarafından gıpta ile izleniyoruz" diye konuştu.
"RİVA TESİSLERİMİZ ÖRNEK ALINIYOR"
İsveç gibi ülkelerden başkanların TFF'nin tesislerini gezip, Riva'yı kendi yapacakları tesise örnek aldığını anlatan Demirören, "Güven istikrarının sembolü yönetime sahibiz. Bu güven ve istikrar sayesinde UEFA 2019 Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye'ye verdi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak organizasyon gücümüzün zirvesindeyiz. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar