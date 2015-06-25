TFF BAŞKANI KİM OLACAK?
TFF Olağan Genel Kurulu, saat 11.00'de Ankara'da başladı...
TFF Olağan Genel Kurulu, saat 11.00'de Ankara'da başladı... 214 oy alan mevcut başkan Yıldırım Demirören seçime tek aday olarak giriyor. 39 imza toplayan Haluk Ulusoy aday olmaya hak kazanamadı. Öte yandan Yıldırım Demirören, Can Çobanoğlu'nun yerine Ali Dürüst'ü listesine aldı
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