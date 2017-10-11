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TFF Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek

TFF BAŞKANI DEMİRÖREN, AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE TAKIMA PRİM VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takım için özel prim dağıtmayı planlıyor.

Tarih : 11 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek(7/10)3

Ampute Futbol Milli Takımı'na Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin kapılarını sonuna kadar açan ve Avrupa Şampiyonası boyunca tam destek veren Türkiye Futbol Federasyonu'nun ay-yıldızlı sporcular ve teknik heyete elde edilen tarihi başarı için özel prim dağıtmayı planladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in bu konuda yönetim kurulunun desteğini aldığı ifade edildi.

MİLLİ TAKIMLA BULUŞACAK

Prim kararı ilk yönetim kurulu toplantısında resmiyet kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bugün bir araya gelecek.

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleşecek buluşma basın mensuplarına açık olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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