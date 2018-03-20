TFF, AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN'I PFDK'YA SEVK ETTİ
Profesyonel Disiplin Kurulu 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı PFDK'ya sevk etti.
Hukuk Müşavirliği'nce 20.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
KASIMPAŞA
1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
AZİZ YILDIRIM
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 19.03.2018 tarihinde DHA'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Halihazırda cezalı)
AYKUT KOCAMAN
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ATİKER KONYASPOR
4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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