TFF, AMEDSPOR'DAN AYRILDIĞINI İDDİA EDEN DENİZ NAKİ'Yİ YALANLADI
Amed Sportif Faaliyetlerle olan sözleşmesini 1 ay önce sona erdirdiğini söyleyen Deniz Naki'ye TFF, "Halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün tescilli futbolcusudur" yanıtını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyunda Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.
İşte TFF'den yapılan o açıklama;
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin açıklamalar basında yer almaktadır.
"HALEN AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜNÜN TESCİLLİ FUTBOLCUSUDUR"
Deniz Naki'nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017 - 31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, Federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün tescilli futbolcusudur.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
Kaynak: haberinburada
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