TFF, ABDULLAH AVCI HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
TFF, son günlerde Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı'nın Milli Takımın başına getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği haberini yalanladı.
İşte TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama;
"ABDULLAH AVCI İDDİLARI GERÇEK DIŞI"
"Bugün bir ajans tarafından, "Demirören kararlı!… Lucescu'nun yerine!.." başlığı ile bir haber yayınlanmıştır.
Bu haberde ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu"
Kaynak: haberinburada
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