TFF 3. Lig'de mücadele eden ve sık sık yönetim değiştiren Tekirdağspor, geçtiğimiz sezon küme düşmekten son anda kurtulmuştu. Bu sezon büyük başarılara imza atmak isteyen Tekirdağspor transfer atağına geçerek 22 futbolcuyu birden renklerine bağladı.

HEPSİYLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüp binasında 3 gün art arda gerçekleştirilen imza törenlerinde Başkan Zeki Sezer, transfer komitesi ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Tekirdağspor transfer komitesi, Teknik Direktör Ali Nail Durmuş'un önerdiği liste doğrultusunda görüşülen ve kesin anlaşmaya varılan oyuncularla sözleşme imzalandı.

BAŞKAN HEPSİYLE TEK TEK İLGİLENDİ

Tekirdağspor Başkanı Zeki Sezer oyuncularla teker teker ilgilenerek yaptığı açıklamada, "Yavaş yavaş değerlerimize geri dönüyoruz ve döneceğiz. Biz değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece malum sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Değerlerimize sahip çıkıp iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var onlar iyi ki varlar" dedi.

Sarı-siyahlıların kulüp binasında art arda yapılan sözleşme törenlerinde kaleci Mert Eren, Yusuf Atay, Uğurcan Arslantürk, Taha Bartu Bulut, Ahmet Orhan, Tolunay Demirci, Ceyhun Kalıntaş, Ünal Avcı, kaleci Veysel Boz, Burak Aydın, Yasin Öztop, İbrahim Can Köse, Emre Kars, Samet Önger, Aykut Çakay, Berk Akıncı, Mustafa Ün, Furkan Aydın, Aykut Çoban, Lokman Akyıldız, Berkan Tanrınıan ve Oğuzhan Demir olmak üzere toplamda 22 futbolcu takımın renklerine bağlandı.

Kaynak: haberinburada