Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Giresunspor'un ardından play-off oynayacak 2 takım için 3 aday var.



Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı, Eskişehirspor ve Giresunspor'un ise play-off oynamayı garantilediği TFF 1. Lig'de, Göztepe, Boluspor ve Altınordu'dan ikisi daha play-off mücadelesi verecek.



Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği TFF 1. Lig'de, bu iki ekip son haftada Sivas'ta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakadan en az 1 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.



Bu iki ekibin takipçisi 56 puanlı Eskişehirspor'un ligi 3. sırada tamamlaması kesinleşirken, 4. durumda yer alan 53 puana sahip Giresunspor da play-off'ta Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.



PLAY-OFF İÇİN 3 ADAY VAR



Ligde 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumda bulunan Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu, son hafta öncesinde play-off iddiasını sürdürüyor. Göztepe'nin Denizlispor deplasmanında puan mücadelesi vereceği son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.







kaynak:sabah