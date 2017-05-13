TFF 1. LİG'DE KRİTİK PAZAR
Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi yarın saat 17.00'de başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi yarın saat 17.00'de başlayacak.
Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bunları takip eden 4 ekibin play-off'ta yer alacağı, son 3 sıradakilerin ise küme düşeceği 1. Lig'de, 33. hafta büyük heyecana sahne olacak.
Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı ligde ilk 2 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde son hafta öncesinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u konuk edeceği 33. haftada, Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak.
Play-off heyecanının da devam ettiği ligde Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor veya Eskişehirspor'dan birinin yanı sıra puan cetvelinde 4, 5 ve 6. sırada yer alacak 3 takım play-off'ta mücadele edecek. Bu 3 sıra için Giresunspor, Boluspor, Göztepe, Ümraniyespor ve Altınordu son 2 haftaya play-off iddiasıyla girdi.
kaynak:sabah
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