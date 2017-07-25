TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

RESMİ SİTEDEN YAYINLADILAR

"Kamuoyuna duruyulur.

Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!"

Kaynak: haberinburada