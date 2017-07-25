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Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
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TFF 1. LİG EKİBİ ESKİŞEHİRSPOR, TAKIMIN BAŞINA SERGEN YALÇIN'I GETİRDİ


TFF 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
Tarih : 25 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi(9/10)5

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

RESMİ SİTEDEN YAYINLADILAR

"Kamuoyuna duruyulur.

Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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