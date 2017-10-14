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Tezgahların yanına yaklaşamayanları sevindirecek haber geldi

TEZGAHLARIN YANINA YAKLAŞAMAYANLARI SEVİNDİRECEK HABER GELDİ

Karadeniz'de palamut ve istavrit bereketi yaşanıyor. Bol çıkan iki balık çeşidi, tezgahtaki yerini aldığında vatandaş da ucuz balık yiyecek.

Tarih : 14 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi(8/10)4

Ordulu balıkçılar, Karadeniz'de avlanmaya devam ediyor. Samsun açıklarında avlandıklarını belirten balıkçılar en çok palamut ve istavrit balığı avladıklarını söyledi.

İSTAVRİT VE PALAMUT BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Fatsalı balıkçılar, Karadeniz'in her yerinde balık avladıklarını balığı radar ile takip edip en çok neredeyse orada av yaptıklarını belirtti. Havaların durumuna göre ava çıktıkların söyleyen balıkçı Oğuzhan Çetinkaya, "Bizler av yasağının bitiminin ardından denizlerde nasibimizi arıyoruz. Zor bir mesleği gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizden uzakta ve denizdeyiz sürekli. Ekmek parası kazanmak için çalışmak zorundayız. Şuan için gerçekleşen avdan balıkçılar olarak memnunuz. Palamudun bolluğu bizlerin yüzünü güldürürken, istavrit balığının da olması bizleri son derece memnun ediyor. Denizden ekmeğimizi çıkarıyoruz ve Allah'ımıza şükür ediyoruz. Balık bolluğu ne kadar devam eder bilmiyoruz ama sirkülasyon şuan için iyi. Her ava çıktığımızda kasalar dolusu balıkla limana döndüğümüzde bizden mutlusu yok. Vatandaşlar bu yıl ucuz balık yiyecekler. Bunun için bizler varız" dedi.

HAMSİNİN FİYATI DÜŞECEK

Balıkçı Taner Kahveci ise, "Samsun ve Rize arasında balık tutmak için balık takibi yapıyoruz. Bu iller arasında ki her yerde ağ atıyoruz. Balık nerede ise bizde oradayız. Çok sayıda balıkçı arkadaşlarımız denizlerde nasibini arıyor. Kime denk geliyorsa balık oraya ağ atarak balıkları tutuyoruz. Şu dönemde palamut bolluğu ciddi derece de yaşanıyor. Denizdeki bereketten memnunuz. Birkaç gün sonra da hamsi yüzünü tam anlamıyla gösterecektir. Hamsiden çok umutluyuz. Şu an istediğimiz hamsi avını maalesef yapamadık. Dönem dönem hamsi çıkıyor ve tezgahlarda yerini alıyor. Şu an için biraz fiyatı pahalı olsa da ileri ki günlerde bu fiyat düşecektir. Samsun ve Ordu arasında ciddi derecede av yapıyoruz. Bizler denizlerdeyiz ve av sezonu bitine kadarda ağları atıp nasibimizi arayacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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