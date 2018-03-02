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Tezgahlarda Balık Fiyatları Düşmüyor

TEZGAHLARDA BALIK FİYATLARI DÜŞMÜYOR

Balıkçılar, denizdeki bilinçsiz avlanma nedeniyle balık bulamadıklarını ve fiyatların bundan dolayı yüksek olduğunu ifade ettiler.

Tarih : 02 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Tezgahlarda Balık Fiyatları Düşmüyor(9/10)5

Hava şartları sebebiyle az miktarda avlanma yapılması sonucu Kırklareli'de palamut ve çinakop fiyatları düşmedi. Kırklarelili Balıkçı Ömer Usta, bir türlü düşmeyen balık fiyatları sebebiyle tezgahların boş kaldığını, fiyatların yüksek olmasından dolayı işlerin kötü olduğunu belirtti.

"PALAMUT YOK DENECEK KADAR AZ"

Usta, "Kırklareli'de balık rağbet görüyor. Ancak balıkçılık şu an çok iyi bir durumda değil. Balık çeşitleri bu sene az. Sezon normallerinde olması gereken balık bu sene çıkmıyor. Bu da bizim satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Bu sene Palamut ve çinekop yok denecek kadar az durumda. Bu durum diğer illerde de aynı şekilde. Bu sene balıkçılar olarak zarar etmedik ancak kar'da edemedik"dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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