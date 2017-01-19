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Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
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tezgahın gözdesi 'hamsi'

TEZGAHIN GÖZDESİ 'HAMSİ'

Yeni yılda denizlerde çinekopun azalması, istavritin ağlara seyrek takılması ve palamut sezonunun sona ermesi nedeniyle vatandaşın tercihi, bolluk yaşanan hamsi oldu.

Tarih : 19 Ocak 2017, 11:18
Puan Ver : Tezgahın Gözdesi 'hamsi'(9/10)11


Yeni yılda balıkçı tezgahlarında vatandaşlar en çok hamsiyi tercih ediyor.



Tekirdağ Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçiren balıkçıların, palamut ve çinekop akımının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.



Önceki haftalarda etkili olan soğuk hava nedeniyle balıkçıların yaklaşık bir hafta avlanamadığını hatırlatan Coşkunçay, "Balıkçılarımız soğuk havanın etkisini azaltmasıyla denize açıldı. Palamut sezonu bittiği için balıkçılarımız ağlarını çinekop, hamsi, istavrit ve sardalya için atıyor. Ancak akım dönemi bittiği için çinekoptaki bolluk da sona erdi." dedi.



İstavritin bu yıl yüz güldürmediğini belirten Coşkunçay, "Karlı ve soğuk havaların ardından balıkçıların beklentisi hamsi ve istavritti ama bu sezon istavrit beklentiyi karşılamıyor maalesef. Zaman zaman hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu mevsimin hamsisi lezzetli oluyor" diye konuştu.



"En çok hamsi tercih ediliyor"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da balık bolluğunun azalmasıyla fiyatlarda da artışların yaşandığını belirtti.



Palamutun tezgahlarda artık görünmediğini ifade eden Erol, "Her bolluğun bir yokluğu oluyor maalesef. Çinekop ve sarıkanattaki bolluk da bitti. Bu sene istavrit az, hamsi bazen oluyor bazen olmuyor ama soğuk havalarda en çok hamsi tercih ediliyor. Vatandaşlar özellikle hamsi alıyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tezgahın  Gözdesi    Hamsi      haber

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