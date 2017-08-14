Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek için bürokrasiyi azaltacaklarını belirterek, "Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli. Bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu sayede müracaat edeceksiniz ama kurum kurum dolaşmanıza gerek kalmayacak, biz sizin işinizi takip edeceğiz, birçok yere başvurmanız gerekmeyecek" dedi.

"TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SIRALAMASINDA DÜNYADA 69."

Akdağ, Dünya Bankasının "2017 İş Yapma Kolaylığı" sıralamasında Türkiye'nin 69. sırada yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Daha iyi bir sıraya yükselmek için genel ekonomide güven ortamı ve hukuki işlerliğinin çok büyük önemi var. 2017'nin artık yarısını geçtik, bu sene için hızla bir mesafe alırız diyemem ama gayret edeceğiz. 2018 ve 2019 için Türkiye'nin sıralamasını daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"EĞİTİM GÖRÜRKEN İŞ YAPMA POTANSİYELİ YÜKSELTİLMELİ"

Türkiye'nin genç nüfusunun eğitim görürken iş yapma pratiğinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Teorik eğitimleri çoğaltmak yerine işin pratiğini artırmamız lazım. Bunun için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ile görüştük. Özellikle OSB'lerin doğrudan öğrenci alacakları, yetiştirecekleri ve pratikte kullanabilecekleri OSB ile ilişkili meslek liselerinin sayısını arttıracağız" dedi.

Kaynak: haberinburada