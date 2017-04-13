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tess holliday'dan itiraf: darmadağınık haldeydim

TESS HOLLİDAY'DAN İTİRAF: DARMADAĞINIK HALDEYDİM

İkinci kez anne olan büyük beden model Tess Holliday, son paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 15:43
Puan Ver : Tess Holliday'dan İtiraf: Darmadağınık Haldeydim(9/10)10


Tess Holliday, geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen oğlu Bowie'yi emzirirken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



Partneri Nick Holliday ile birlikte 10 yaşında bir başka oğlu daha bulunan 31 yaşındaki model, İnstagram'da yayımladığı kareye, "Teknik olarak bugün geçmişe özlem fotoğrafları günü değil, ama bu fotoğrafı telefonumda buldum ve bu bende birçok duygu uyandırdı. Bu poz, sevgili arkadaşlarımın evinde çekildi. O dönemde duygusal açıdan darmadağınık bir haldeydim, tekrar anne olmuş biri olarak yolumu bulmaya çalışıyordum" notunu yazdı.



ABD'li model, bu paylaşım ile ikinci bebeğini doğurduktan sonra depresyona girdiğini itiraf etmiş oldu.



 



kaynak:milliyet








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