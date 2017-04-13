TESS HOLLİDAY'DAN İTİRAF: DARMADAĞINIK HALDEYDİM
İkinci kez anne olan büyük beden model Tess Holliday, son paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tess Holliday, geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen oğlu Bowie'yi emzirirken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Partneri Nick Holliday ile birlikte 10 yaşında bir başka oğlu daha bulunan 31 yaşındaki model, İnstagram'da yayımladığı kareye, "Teknik olarak bugün geçmişe özlem fotoğrafları günü değil, ama bu fotoğrafı telefonumda buldum ve bu bende birçok duygu uyandırdı. Bu poz, sevgili arkadaşlarımın evinde çekildi. O dönemde duygusal açıdan darmadağınık bir haldeydim, tekrar anne olmuş biri olarak yolumu bulmaya çalışıyordum" notunu yazdı.
ABD'li model, bu paylaşım ile ikinci bebeğini doğurduktan sonra depresyona girdiğini itiraf etmiş oldu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar