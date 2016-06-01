Amerika'da yaşayan 49 yaşındaki bir kadının idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle Pennsylvania'da bulunan bir hastaneye başvurması üzerine çok az rastlanan koliform türünde bir enfeksiyon türü keşfedildi.



Amerika'da türünün tek örneği olan bu enfeksiyon çeşitine sebep olan bakteri türünün bilinen bütün antibiyotik çeşitlerine karşı dirençli olduğu saptandı.



Bu durum Amerikan Savunma Departmanı'na rapor edildi. Hastalık Kontrol Merkezi yetkilileri ve Hastalık Önleme Müdürü Dr. Tom Frieden Washington'daki Ulusal Basın toplantısında konu ile ilgili açıklama yaptı.



Frieden yaptığı açıklamada, enfeksiyonun görüldüğü kadın ve alınan enfeksiyon örneğinin Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne gönderildiğini hastaneden edinilen bilgilere göre enfesyiona neden olan bakteri kadının idrarında tespit edildiğini açıkladı.



Frieden, hastanın bu bakteriyi nereden kaptığına dair bir bilgi bulunmadığını ve 5 aydır Amerika'nın dışına çıkmadığı belirtti.



Hastalık Kontrol Merkezi ve Pennsylvania Sağlık Departmanı durumu araştırmak için harekete geçti. Bakterinin nasıl bulaştığı, herhangi bir yayılma alanı gösterip göstermediği araştırılmaya başlandı